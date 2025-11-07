15.6 C
Sport

Jannik Sinner e il valore del team nel tennis italiano

Il tennis non può essere considerato solo uno sport individuale, soprattutto ai massimi livelli. Il gioco ha raggiunto un livello di complessità tale da richiedere un team affiatato e competente, capace di adattarsi alle caratteristiche del tennista. Jannik Sinner è un chiaro esempio di questo concetto, grazie alla sinergia tra i suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che ha contribuito a portarlo al vertice del Ranking ATP.

Sinner ha condiviso queste riflessioni durante un evento organizzato da Nike nel suo store di Torino, alla vigilia delle ATP Finals. Insieme ai suoi allenatori e a molti giovani tennisti torinesi, Sinner ha sottolineato l’importanza di avere accanto persone di fiducia, dalla famiglia agli allenatori: «Condivido molti valori con Darren e Simone. Ho lasciato casa a 13 anni e il nostro legame va oltre l’aspetto professionale».

Le vittorie di Sinner, quindi, vanno considerate come successi di squadra. Secondo lui, «condividere è fondamentale; ogni titolo è un modo per ringraziare chi mi ha aiutato». Anche i suoi allenatori hanno ribadito l’importanza dei legami instaurati: Darren Cahill ha detto che il rispetto è cruciale, mentre Simone Vagnozzi ha evidenziato come la collaborazione con Darren sia stata essenziale.

Durante l’evento, non sono mancati momenti di divertimento. Sinner ha coinvolto i suoi allenatori in un gioco per testare quanto bene si conoscessero. Per celebrare il loro rapporto, ha regalato una T-shirt esclusiva con la scritta “Team Jannik”, disponibile nel Nike store di Torino nelle prossime settimane, a simbolo di un legame che supera il semplice risultato sportivo.

