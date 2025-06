Jannik Sinner e il Gestodi Gentilezza al Roland Garros 2025

Jannik Sinner commuove una bambina al Roland Garros 2025. Dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, il promettente tennista italiano ha dimostrato ancora una volta la sua disponibilità verso i fan, specialmente i più giovani, dedicando del tempo agli autografi e alle foto. Tra i tifosi, Sinner ha incontrato una bambina che gli ha chiesto di firmare un cartellone e una pallina.

In un gesto inaspettato, il tennista le ha inoltre regalato il suo asciugamano, suscitando la meraviglia della piccola, che ha reagito con estrema emozione, portandosi le mani agli occhi mentre piangeva di gioia. La scena, ripresa dalle telecamere, è risultata particolarmente toccante e in contrapposizione con il resto del pubblico, che aveva tifato per Alcaraz durante la partita.

Non sono mancati momenti di tensione tra i tifosi. Alcuni, come Spike Lee e Odell Beckham, non hanno mostrato un comportamento sportivo nelle loro esultanze. Lee, in particolare, ha cercato di avvicinarsi al campo per applaudire Sinner durante le firme autografiche, ma il tennista non lo ha nemmeno notato, creando una situazione di imbarazzo.

Fonte: www.adnkronos.com