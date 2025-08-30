Jannik Sinner e i valori del successo a Castiglion Fiorentino

Marco Mazzoni, vicedirettore di Livetennis.it, presenta il libro “Jannik Sinner – Una straordinaria normalità” al parco Presentini di Castiglion Fiorentino. L’opera va oltre i risultati sportivi per esplorare la vera eccezionalità di Jannik, un giovane che ha mantenuto valori solidi e si è sviluppato lontano dai riflettori, curando il proprio percorso di crescita fisica e tecnica. Non si tratta di una semplice biografia del miglior tennista italiano, ma di un racconto che celebra un percorso sano verso il successo.

Questo evento è il secondo incontro della rassegna letteraria “Pini da Sfogliare”, organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino e diretta artisticamente da Simona Buracci. La rassegna, giunta alla terza edizione, si svolge fino al 5 settembre alle 19 nel Parco Presentini. Quest’anno il tema è “Tutti i colori della cronaca”, che connette storie, incontri e voci di giornalisti, scrittori e autori che affrontano la realtà da diverse prospettive.

Domani, domenica 31 agosto, si esibirà Gabriella Ambrosio, scrittrice, giornalista e docente, presentando “Il garbuglio di Garlasco”. Il suo lavoro è un’inchiesta approfondita su un caso di cronaca nera controverso, che mette insieme atti processuali, intercettazioni e storie personali per fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero. La ricostruzione si basa su migliaia di pagine di documentazione, esami di interrogatori, intercettazioni e interviste ai protagonisti.