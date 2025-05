Jannik Sinner: chi è la misteriosa bionda di Copenaghen?

Jannik Sinner e la misteriosa bionda avvistata a Copenaghen: chi è?

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa bionda durante una passeggiata per le strade di Copenaghen. I media, sempre in cerca di dettagli sulla vita privata del campione, hanno immediatamente avviato indagini per scoprire l’identità della donna.

Nella conferenza stampa del Roland Garros, Sinner ha smentito eventuali relazioni, dichiarando che la sua trasferta in Danimarca era esclusivamente legata a impegni lavorativi. Tuttavia, le foto lo mostrano in compagnia di una giovane donna, che secondo i rumor è Laila Hasanovic, modella di 24 anni e ex fidanzata di Mick Schumacher.

Laila, appassionata di sport e frequentatrice assidua di eventi sportivi, ha condiviso sul suo profilo Instagram immagini che la ritraggono sugli spalti del torneo di Montecarlo, dove ha assistito a una partita di Alcaraz, rivale di Sinner. Prima di Schumacher, la modella ha avuto una relazione con Jonas Wind, attaccante danese.

Le voci riguardanti la nuova fiamma di Sinner suscitano grande interesse tra i fan e i paparazzi, che continuano a seguire i movimenti del campione, abituato alla curiosità che circonda la sua vita privata. Recentemente, Sinner ha dovuto smentire anche altre voci su presunti legami con Lara Leito. La sua vita sentimentale continua a essere al centro dell’attenzione, mentre i fan si chiedono chi sarà la sua prossima compagna.

