Jannik Sinner: Avanza ai Quarti del Roland Garros 2025!

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2025, dopo aver superato il russo Andrey Rublev in tre set negli ottavi di finale. Il numero 1 del ranking ha dichiarato di essere soddisfatto della vittoria, evidenziando l’importanza di chiudere rapidamente il match: “Negli Slam, una partita può cambiare molto rapidamente”.

Sinner ha anche parlato di recenti modifiche al suo gioco, in particolare riguardo alla risposta. Ha adottato una nuova posizione che gli consente di avere maggior ritmo contro le prime palle dei suoi avversari. “Volevo avere più controllo, soprattutto sulla prima palla”, ha affermato. Sinner sta cercando di migliorare e adattarsi tatticamente durante le partite, mantenendo un equilibrio emotivo: “Dentro di me c’è una tempesta, ma cerco di non mostrarla”.

Nel prossimo turno del torneo, Sinner affronterà Alexander Bublik, attualmente 62° nel ranking, che ha sorpreso eliminando Jack Draper, numero 5 al mondo.

Fonte: www.adnkronos.com