Jannik Sinner al Quirinale: L’invito di Sergio Mattarella e le possibili assenze

Dopo aver riconfermato il titolo agli Australian Open, Jannik Sinner è stato invitato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per celebrare i successi del tennis italiano nel 2024. Tuttavia, la sua partecipazione rimane incerta. Il 29 gennaio 2025, Mattarella incontrerà la Federtennis e il presidente Angelo Binaghi, insieme al Ministro per lo Sport Andrea Abodi e al Presidente del CONI Giovanni Malagò. Sinner, a soli 23 anni, è già un grande tennista, avendo raggiunto il primo posto nel ranking ATP, ma la sua presenza all’evento non è garantita.

Dopo la vittoria agli Australian Open, dove ha battuto Alexander Zverev in finale, Sinner ha dichiarato di dover ancora decidere riguardo all’incontro con Mattarella. Ha sottolineato l’importanza di prendersi tempo per recuperare e tornare al massimo della forma, affermando: “Meglio prendersi un giorno in più di stacco per poi tornare al 100%”. Ha posto l’accento sulla necessità di mantenere un giusto equilibrio tra la vita sportiva e quella privata, ritenendo fondamentale il recupero per essere competitivo nei tornei futuri.

Sinner dovrebbe partecipare all’ATP 500 di Rotterdam, in programma dal 3 al 9 febbraio, dopo aver conquistato il titolo nell’edizione precedente. La sua attenzione è rivolta non solo ai risultati, ma anche al benessere personale, evidenziando la preparazione necessaria per affrontare le sfide future nel circuito tennistico.