Jannik Sinner agli Australian Open

Il tennista Jannik Sinner ha condiviso la sua routine agli Australian Open. Sinner, che sarà impegnato nel derby italiano degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ha mostrato la sua giornata tipo a Melbourne sul proprio canale YouTube.

Inizia la giornata con un bagno ghiacciato nella vasca dell’hotel, seguito da una colazione salutare alle 9.30 del mattino, composta da frutta, yogurt, omelette e pane. Sinner ha spiegato che nei giorni delle partite tende a mangiare un po’ più di frutta.

Dopo la colazione, Sinner si reca al campo d’allenamento, dove alle 11.30 comincia la sessione in palestra, seguita da un allenamento sul campo alle 12.30. Dopo gli autografi per i tifosi, Sinner torna in hotel per un massaggio e preferisce rilassarsi giocando a Fifa alla playstation. Infine, conclude la serata con una passeggiata in città per ammirare le luci di Melbourne.

