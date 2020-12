Molti personaggi noti sono contrari al coming out, lo vedono come un’etichetta non necessaria e si attaccano al fatto che le persone eterosessuali non abbiano il dovere/fardello di rivelare il loro orientamento. Questi artisti però spesso sono quelli che scappano dai paparazzi ogni volta che sono insieme “all’amico speciale”, pagano i fotografi per non inviare le loro immagini ai giornali o addirittura fingono storie d’amore con qualche amica. Jannik Schümann in questi giorni ha dimostrato a molti suoi colleghi italiani (e non) come si possa fare “coming out” senza gridare al mondo “io sono gay”, ma vivendo con normalità la propria vita, senza nascondersi usando lo scudo del “difendo il mio privato” (frase mai sentita dire dai vip etero).

L’attore tedesco ha pubblicato su Instagram una fotografia insieme al fidanzato Felix Kruck, senza frasi ad effetto, accompagnandola solo da un cuore.

Nonostante la giovane età Jannik Schümann (su B!cthy X trovate tante sue foto molto interessanti) ha già lavorato in decine di pellicole e serie tv, io però vi consiglio la visione di Center of My World, un delizioso film a tinte rainbow con Louis Hofmann di Dark tra i protagonisti.

Molti di voi invece conosceranno Jannik per il film drammatico Vicino all’Orizzonte.

Sono tanto carini, un po’ impacciati con l’italiano, ma forse sono io poco capace ad insegnarglielo. Chi vorrebbe fare da prof d’italiano a jannik schümann la prossima volta? 😊 #VicinoAllOrizzonte #OggiAlCinema pic.twitter.com/6Pog2L9O5z — Marco Morini (@MarcoMoriniTW) October 25, 2019

Jannik Schümann: il trailer di Center of My World.