Janet Jackson si racconta senza filtri nel documentario ‘Janet‘, che verrà distribuito dal prossimo 31 gennaio. La cantante di All For You ha parlato anche dei suoi problemi con il peso e di come qualche volta Michael Jackson l’ha ferita con le sue battute.

“Quando ho iniziato a recitare in Good Times, hanno avuto inizio anche i miei problemi con il peso e il modo in cui giudicavo il mio aspetto. Il mio corpo si è sviluppato a un’età molto giovane e ho iniziato ad avere delle forme evidenti, ma me lo fasciavano in modo da sembrare piatta. C’erano momenti in cui Michael mi provocava dandomi degli appellativi: scr0fa, cavalla, maiale da macello, mucca. Poi rideva e ridevo anch’io, però, dentro di me ero ferita. Quando c’è qualcuno che ti dice che sei troppo grassa, ti influenza e inevitabilmente ti tocca. Il capitolo delle accuse a Michael? Per me fu frustrante. Io e Michael avevamo due vite separate e nonostante fosse mio fratello, non aveva niente a che fare con me. Tuttavia volevo stare al suo fianco, sostenerlo come potevo. Quella storia ha fatto saltare un accordo milionario con la Coca Cola. Mi hanno detto “no, grazie”, solo perché ero associata a lui”.

Janet Jackson: “Era diventato difficile anche soltanto vederlo”.

“Noi non avevamo più il classico rapporto tra fratelli. Anche quando abbiamo lavorato a Scream. Il suo team mi ha reso difficile anche soltanto vederlo. Era la sua canzone e io ero lì per supportarlo. Però avrei voluto passare più tempo insieme. Anche per le riprese del video non ci vedevamo. Michael girava di notte e io ho giravo di giorno. La sua casa discografica bloccava tutto il set così non potevo vedere cosa stava succedendo quando c’era lui. Non mi volevano sul set. Avevo anche la sensazione che cercassero di metterci contro o di creare competizione. Questo mi ha davvero ferita perché sentivo di essere lì a combattere con lui, non per combattere lui. Volevo che tra me e lui fosse come ai vecchi tempi, e non è stato così. I vecchi tempi erano passati da tempo e non potevano tornare”.