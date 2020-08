Ci voleva un lockdown per mettere ordine nella propria vita. Per capire che il lavoro – infinito, estenuante, seppur ricco di soddisfazioni – non basta, e che è il momento giusto per avere un figlio, prima che sia troppo tardi. Janet Mirizzi è una ballerina di 40 anni, parte del cast di “Hell in the cave”, lo spettacolo che celebra i versi della Commedia di Dante Alighieri nello scenario unico delle Grotte di Castellana. E ora che è incinta di quattro mesi e mezzo, continua a calarsi nella Grave, fra concrezioni e rocce scivolose, per essere ancora una volta un’arpia fedele a Lucifero. Il caso vuole, poi, che a interpretare Lucifero sia suo marito Stefano, e che insieme abbiano scelto di metter su famiglia durante la pandemia.

“Lavoravo fino a 20 ore al giorno – dice Mirizzi – perché oltre allo spettacolo nelle Grotte sono anche insegnante di fitness, presentatrice e animatrice. Durante il lockdown si era fermato tutto, e allora ho guardato in faccia mio marito e abbiamo deciso che dovevamo prenderci del tempo per noi”. È arrivata così la notizia della gravidanza, la prima per la coppia. E poco dopo, superate la fase più dura di contenimento del contagio da Covid-19, “Hell in the cave” ha potuto tornare sulle scene.

Mirizzi ha deciso di non mollare – fa parte del cast dall’inizio dell’avventura, da dieci anni – nonostante le difficoltà: lo spettacolo infatti si svolge non su un semplice palcoscenico, ma fra le rocce di uno dei siti naturali più straordinari della Puglia, sotterraneo e misterioso. Si danza, si canta e si recita quasi al buio, ma Janet Mirizzi non ha paura per sé e per il suo bambino: “Le Grotte sono scivolose per l’umidità, ma io mi sentivo pronta – dice – Abbiamo fatto delle prove per capire se mi facevo prendere dall’ansia di scivolare, e trovato percorsi che mi facevano sentire più sicura. Ovviamente ho parlato con la drammaturga Giusy Frallonardo e il regista Enrico Romita, si sono detti d’accordo con la mia partecipazione, ma era necessario comunque il parere del ginecologo”. Neanche quest’ultimo ha fatto obiezioni, nonostante la particolarità della situazione e l’età della futura mamma, alla sua prima gravidanza.

“Paradossalmente è più facile muoversi al buio fra le rocce – tranquillizza Mirizzi – lo studio dello spettacolo è stato fatto proprio per lavorare al buio, abbiamo i nostri appoggi e quelle rocce le conosco come fosse casa mia, so dove mettere le mani e i piedi”. Certo, qualcosa è stato modificato, qualche percorso è cambiato per evitare le temute scivolate, e ogni tanto Mirizzi si appoggia a una sua collega – anche lei nel ruolo di un’arpia – “perché non posso usare gli addominali”. Dalla roccia vola in aria, da vera acrobata, e non vuole smettere di farlo, sempre al fianco del suo Lucifero.

Andrà avanti fino a fine settembre, prendendo parte alle restanti repliche estive di agosto (quasi tutte sold out) e fermandosi solo per passare gli ultimi mesi in tranquillità. Il bambino nascerà a gennaio, ma non avrà un nome dantesco: “Sarà di origine ebraica, Ethan Giuseppe, siamo molto cattolici”. Ma soprattutto: “Strano a dirsi, ma la pandemia ci ha dato una nuova felicità, è stata una luce che ha illuminato il buio”.





Fonte