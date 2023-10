Jane Alexander risponde a Beatrice Luzzi: “Se ne facesse una ragione”

La dinamica scatenata da Beatrice Luzzi contro Jane Alexander è forse quella più interessante di questa edizione del Grande Fratello e ovviamente gli autori hanno preferito non trattarla.

Tutto è nato quando Valentina Modini ha detto a Beatrice Luzzi di somigliare fisicamente a Jane Alexander e l’attrice non l’ha presa affatto bene. Una reazione causata dalla fiction Elisa Di Rivombrosa e dal ruolo di Lucrezia Van Necker che si sarebbero contese.

“Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice ho reagito in quel modo strano per un motivo preciso. Quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu una svolta e un fatto abbastanza grave e me la ricordo. Quindi mi hai fatto un nome… Capisco che non potevi saperlo. Purtroppo gli spettacoli in costume non li fanno più. Come mai non li fanno? Costano troppo e così non li fanno“.