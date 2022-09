Jane Alexander impietosa su Re Carlo: commento in diretta tv

Rai e Mediaset oggi hanno seguito i funerali della Regina Elisabetta e dell’evento si è occupata anche Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno. Tra gli ospiti in studio c’era anche Jane Alexander, che ha attirato l’attenzione per una risposta particolare. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite cosa potrebbe consigliare a Re Carlo III e Jane ha risposto con un secco: “Di abdicare! […] Mi dispiace ma è così, per portare avanti la monarchia con i giovani William e Kate“.

Sarà anche stata diretta, ma quasi tutti siamo d’accordo con Giana Alessandra.

Jane Alexander e la sua storia d’amore al GF Vip.

Il mese scorso l’attrice di Elisa Di Rivombrosa ha parlato del suo percorso al GF Vip. La donna ha anche ricordato la relazione avuta con Elia Fongaro, l’ex velino biondo di Striscia la Notizia: “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante“.

Di Elia, Jane Alexander ne aveva parlato anche subito dopo la fine della loro storia. L’attrice è stata molto male per questa rottura: “Mi scrivete spesso “riprovaci, torna da lui, parlaci, non capite quanto state male l’uno senza l’altra?” Io sono stata male, e sto male, si. Ho preso una decisione impopolare perché non ero più felice. Stavo cercando di credere anche io nella favola, ma la favola non esisteva. Ho investito tanto nella nostra storia, emotivamente, se non altro. Le scelte fatte e le conseguenze non le rinnego, ne rinnego in alcun modo il sentimento che provo per Elia. Solo che non eravamo felici. Ci ho riprovato? Si. Ho scritto più di un messaggio, ho detto che mi mancava, ho aperto per l’ennesima volta il mio cuore ma dall’altra parte ho ricevuto solo una risposta : hai fatto tutto da sola. Ecco. Forse è davvero l’unica risposta a tutto questo: HO FATTO TUTTO DA SOLA.”