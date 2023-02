Jana Novak è da sempre a disagio con il suo aspetto androgino. Un giorno, però, mentre è in un parco divertimenti insieme ai suoi amici, viene notata da un talent scout che le propone di iniziare a lavorare come modella per una prestigiosa agenzia di Londra.Da quel momento, la vita di Jana subisce un brusco cambiamento: entra a far parte di un mondo sfavillante e attrattivo che sembra prometterle un futuro straordinario.Ben presto, però, Jana comprende che dietro alla patina glam della fashion industry si nascondono un lato sudicio e orde di insospettabili predatori di giovani prede.

Con “Carne da macello”, Juno Dawson ci accompagna nel ventre oscuro dell’industria della moda nell’era del #MeToo, e lo fa con una scrittura potente che non teme di essere cruda e spietatamente onesta. Un romanzo, questo, che non potrà lasciare indifferenti.

Dal 21 febbraio in libreria e negli store online!