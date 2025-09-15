Jamiroquai Live a Lucca: Un Evento Imperdibile nel 2026!

📣 Jamiroquai è il primo grande nome del Lucca Summer Festival 2026!
Una delle band più iconiche della scena mondiale, sarà protagonista sul palco dell’Area Mura Storiche di Lucca per l’unica data italiana del tour!
📆 4 luglio 2026 | Lucca, Mura Storiche Lucca Summer Festival
🎫 Biglietti in vendita dalle 12 di venerdì 19 settembre su !
Tutte le info disponibili su