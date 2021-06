La sicurezza dei lavoratori, i comportamenti d’acquisto delle persone rivoluzionati dai lunghi mesi di chiusure e isolamento, i nuovi tasselli che si aggiungeranno all’offerta Prime, cui aderiscono più di 200 milioni di persone in tutto il mondo. Ancora: il ruolo di Amazon per le piccole e medie imprese e le soluzioni per ridurre l’impatto ambientale della complessa, ma rapidissima catena di distribuzione. Annunciando il prossimo Prime Day, in programma il 21 e 22 giugno, Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon e responsabile del programma di abbonamento e del marketing del colosso dell’e-commerce, gioca a tutto campo. E nell’intervista esclusiva con Italian Tech non si tira indietro sui passaggi più scomodi.

Le condizioni dei lavoratori di Amazon

Il Prime Day, per esempio, mette a dura prova i lavoratori nei magazzini dei 20 Paesi in cui è in programma, strutture che inoltre escono da un anno di ordini record. Lo scorso marzo c’è stato il primo sciopero nei centri del gruppo in Italia: “Mettiamo sempre al primo posto i nostri dipendenti, offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale – ha spiegato Ghani, ex capo della strategia e dell’innovazione di Target, di origini cubano-pachistane – Incoraggiamo chiunque a comparare la nostra retribuzione, i benefit e il nostro ambiente di lavoro con quello dei principali operatori del settore e delle grandi aziende presenti nelle comunità in cui operiamo. Siamo impegnati costantemente per garantire un’esperienza lavorativa positiva attraverso il contatto diretto con i dipendenti, lavorando tutti insieme per fornire il migliore servizio possibile al cliente. In Italia, Amazon ha ottenuto quest’anno per la prima volta la certificazione Top Employer Italia 2021, un riconoscimento attribuito per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia”.

trasporti

Il cambiamento delle abitudini d’acquisto

Lo scorso Prime Day, che ha fatto segnare un giro d’affari da 3,5 miliardi di dollari con una crescita del 60% sul 2019, venne rinviato da luglio all’autunno 2020 proprio a causa della pandemia. Quello di quest’anno si colloca invece in un momento di svolta, in cui molti Paesi vivono un netto miglioramento della situazione pandemica, anche se in India e in Canada sarà comunque posticipato. Molti hanno scoperto nel frattempo la comodità e in certi casi l’inevitabilità dell’e-commerce (e di Prime) durante i lockdown: “In questo contesto il commercio elettronico è diventato un servizio essenziale, e siamo orgogliosi di aver aiutato i clienti ad affrontare questa situazione consegnando loro i prodotti di cui avevano e hanno bisogno per loro e per le loro famiglie, grazie allo straordinario lavoro svolto da tutti i nostri dipendenti dei magazzini e dai corrieri nostri partner – ha aggiunto Ghani, Mba ad Harvard e per qualche anno alla guida della strategia di marketing dei parchi Disney – Mentre continuiamo a servire i nostri clienti, la salute del nostro personale è la nostra priorità assoluta, per questo abbiamo implementato oltre 150 specifici protocolli di sicurezza e investito oltre 4 miliardi di dollari nella nostra supply chain. La pandemia ha anche generato cambiamenti nei comportamenti di acquisto, molti dei quali credo persisteranno anche dopo che la situazione sanitaria sarà migliorata”.

Quali? Fondamentalmente la familiarità e la fiducia sulla gestione dei dati di pagamento: “Gli italiani hanno modificato le abitudini di consumo e abbattuto la diffidenza nei confronti dell’esperienza online. Le stime di Netcomm parlano di 29 milioni di italiani che abitualmente acquistano online, 2 milioni in più rispetto al 2019. In questo contesto abbiamo anche visto un forte coinvolgimento dei clienti Prime, che acquistano con maggiore frequenza e in più categorie, sia prima sia dopo la pandemia. Dato l’aumento del tempo trascorso a casa, i clienti Prime hanno anche utilizzato i benefici digitali come Prime Video, Music e Gaming”.

I prossimi tasselli di Prime

Prime è ormai un universo di servizi, tutti allo stesso prezzo (36 euro l’anno, oppure 3,99 al mese dopo un mese di prova): in Italia, Prime Video trasmetterà anche la migliore partita del mercoledì della Champions League. L’impressione è che la strategia non cambi: ben oltre le consegne gratuite, il piano di Amazon è continuare a costruire un pacchetto sempre più ampio e per certi versi disomogeneo, ma in cui utilizzare tutti i servizi della galassia di Jeff Bezos (che sta lasciando la guida del gruppo ad Andy Jassy): “L’aumento delle iscrizioni a Prime che abbiamo registrato è sicuramente un forte segnale del fatto che i clienti amano questo servizio e tutti i suoi benefici – ci ha spiegato da Seattle il vicepresidente – Di recente abbiamo fatto debuttare il servizio di spesa in giornata per i clienti Prime di Bergamo e continuiamo anche a espandere le opzioni di consegna veloce per i clienti Prime e ad aggiungere nuovi contenuti ai vantaggi di intrattenimento come Prime Video e Amazon Music. Continuiamo a investire e innovare per fare sì che Prime rimanga un valore incredibile per i clienti”. E per ora di aumenti in vista, dopo il notevole salto di 3 anni fa, non sembrano essercene.

Intanto Prime Video, il servizio che insieme con molti altri del settore dell’intrattenimento ci ha tenuto compagnia nelle lunghe serate di lockdown, compie 10 anni: nell’ultimo anno, oltre 175 milioni di clienti Prime hanno guardato in streaming film e serie e “le ore di streaming sono aumentate di oltre il 70% rispetto allo scorso anno. In Italia stiamo puntando molto sulle produzioni locali, che sono sicuramente fra gli elementi di maggiore attrattiva per i clienti”.

Di recente è stato diffuso un calendario di tutti i titoli locali Originals previsti sino al 2023: si va dal primo film italiano, Anni da cane, diretto da Fabio Mollo, al crime adolescenziale Bang Bang Baby, sino a una serie che sembra strizzare l’occhio alla Casa di Carta, Everybody loves diamonds, passando per la mafia in salsa dark di The Bady Guy e il teen drama Prisma.

La concorrenza e il ruolo per le piccole e medie imprese

“L’online e Amazon sono alleati delle piccole e medie imprese e la loro digitalizzazione dev’essere una priorità per tutti gli attori della filiera. Amazon ha una lunga tradizione di investimenti in servizi e strumenti a loro supporto e oggi oltre la metà di tutti i prodotti venduti sui siti Amazon nel mondo provengono da milioni di piccole e medie imprese”, ci ha raccontato Ghani. Come testimonia l’esperienza di tanti brand italiani, chi sa usare bene Amazon ha in effetti di fronte a sé una crescita internazionale importante e anche quest’anno la piattaforma mette 100 milioni di dollari per la promozione dei prodotti di 180mila realtà nel corso del Prime Day e una serie di altre iniziative come un buono da 10 euro per le 2 giornate per ogni equivalente acquisto effettuato da una Pmi dal 7 al 20 giugno.

Di contro, è innegabile che molte altre imprese abbiano invece visto ridursi gli spazi di manovra proprio a causa della spietata concorrenza del colosso: chi non riesce a digitalizzare e a crescere rischia di essere spazzato via. “I dati ci confermano che Amazon, e più in generale un approccio multicanale, costituiscono una opportunità per tutte le Pmi italiane. Durante il periodo di lockdown quelle realtà che avevano già una presenza multicanale sono riuscite a fronteggiare la crisi e a registrare risultati positivi – ci ha spiegato il vicepresidente di Amazon, focalizzando poi l’attenzione sul nostro Paese – in Italia, oltre 14mila piccole-medie imprese hanno deciso di utilizzare il nostro negozio online per incrementare l’attività e hanno raggiunto la cifra record di oltre 500 milioni di euro di vendite all’estero nel 2019. Sempre nel 2019, grazie all’espansione del loro business, le Pmi italiane hanno creato ulteriori 25mila posti di lavoro”.

I numeri sembrerebbero dare ragione alla creatura di Bezos, tutto considerato: 16 miliardi di euro di investimenti a livello globale sulle piccole imprese, 85 milioni di dollari in promozione, “complessivamente i partner di vendita hanno venduto più di un miliardo di prodotti nel mondo, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Guardando all’Italia, le piccole e medie imprese presenti sui nostri store hanno venduto più di 20 milioni di prodotti in tutto il mondo durante la stagione natalizia”. Impossibile non misurarsi con questa realtà, e forse il problema è soprattutto questo: la capacità di modulare la propria presenza su più canali senza farsi schiacciare del tutto su Amazon. Non è facile, ma secondo Ghani la vera sfida è mettere insieme tutti i soggetti in grado di spingere verso la digitalizzazione: anche in Italia dovremmo “unire le forze di istituzioni, accademie, aziende e corpi intermedi per rendere il canale digitale ancora più semplice e accessibile e aiutare le piccole e medie imprese a cogliere le opportunità e fare crescere il loro business. A tal proposito, lo scorso novembre in Italia abbiamo abbiamo avviato Accelera con Amazon, il programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con Ice, Politecnico di Milano, Confapi e Netcomm per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10mila piccole-medie imprese italiane”.

l’idea

Gli obiettivi per ridurre l’impatto ambientale

Corrieri che nel giro di poche ore consegnano a milioni di persone oggetti che potremmo trovare sotto casa in pochi minuti, lunghe percorrenze di tir, voli aerei, presto anche droni e robot. Una rete infinita di movimentazione della merce solo per la spedizione dai magazzini alle nostre abitazioni, senza considerare tutto il network di forniture che ogni centro nasconde nei rapporti con i fornitori e i partner. Tutto questo ha un peso enorme sull’ambiente: varie ricerche, come quella fatta in Gran Bretagna lo scorso anno, hanno stimato un picco notevole delle emissioni di CO2 proprio in corrispondenza di giornate come il Prime Day. Ghani ha però ricordato come già nel 2019 Amazon abbia preso “un importante e nuovo impegno nei confronti del pianeta, fondando, insieme con Global Optimism, il Climate Pledge, per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, dieci anni prima dell’accordo di Parigi. A oggi, è stato firmato da più di 100 aziende in tutto il mondo”.

Dal canto suo, il gigante dell’e-commerce (e del cloud, e di molto altro) ha costruito un percorso segnato da obiettivi intermedi: intende “alimentare tutte le operazioni con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025: stiamo accelerando gli investimenti in questa direzione, con 206 progetti solari ed eolici nel mondo, compresi due parchi agro-fotovoltaici in Sicilia che alimenteranno i nostri siti in Italia. Facciamo milioni di consegne ogni anno ai clienti in tutto il mondo, e siamo impegnati a raggiungere il 50% di spedizioni a 0 emissioni nette già entro il 2030: puntiamo a mettere su strada entro il 2030 100mila veicoli elettrici per le consegne, il più grande ordine di sempre di veicoli elettrici, e stiamo già usando 1800 van elettrici di Mercedes in Europa, e Ape Car ed e-bike per fare le consegne nei centri storici di alcune città”.

E sugli imballaggi, a volte davvero sproporzionati rispetto agli oggetti che contengono? “Dal 2015 – ha concluso Ghani – abbiamo ridotto il peso degli imballaggi in uscita del 33% ed eliminato oltre un milione di tonnellate di materiale da imballaggio a livello globale, l’equivalente di oltre due miliardi di scatole da spedizione, grazie al nostro Frustration-Free Packaging”.