Jamie xx torna in Italia per due concerti imperdibili

Jamie xx, noto artista nel panorama della musica elettronica, ha annunciato due concerti in Italia per il 2025. Le date da segnare sono venerdì 11 luglio al Carroponte di Milano e sabato 12 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, in occasione del Roma Summer Fest.

Il 20 settembre 2024, Jamie xx ha pubblicato il suo secondo album, “In Waves”, che ha raggiunto la quinta posizione nella classifica britannica e ha ricevuto ottime recensioni. Riviste come NME e Clash hanno elogiato il lavoro, definendolo “immacolato” e “un capolavoro”, mentre Rolling Stone UK ha sottolineato la sua capacità di generare pura euforia. A distanza di nove anni dal suo album di debutto “In Colour”, Jamie xx continua a esplorare nuovi orizzonti musicali.

Tra i special guest dei concerti ci saranno Honey Dijon e Joy Orbison.

Durante le esibizioni, il pubblico potrà ascoltare brani che potrebbero includere: “Wanna”, “Treat Each Other Right”, “KILL DEM”, “Gosh”, e molte altre tracce fresche e recuperate dal suo repertorio.

In aggiunta, per celebrare il decimo anniversario di “In Colour”, sarà disponibile una ristampa in picture disc a partire dal 14 novembre, offrendo ai fan la possibilità di possedere un pezzo unico del suo percorso artistico. Questo album, considerato fondamentale nell’elettronica contemporanea, ha saputo mescolare elementi di memoria e danza, consolidandosi come un classico istantaneo.

I biglietti per i concerti di Milano e Roma saranno disponibili a breve.