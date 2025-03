Jamie XX in Italia: Date e Biglietti per il 2025

Jamie xx torna in Italia per due concerti nel 2025: venerdì 11 luglio al Carroponte di Milano e sabato 12 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito del Roma Summer Fest. L’annuncio segue la pubblicazione del nuovo singolo F.U., uscito il 29 gennaio, dove il DJ e produttore londinese collabora con la celebre Erykah Badu. Questo brano, parte della Deluxe Edition dell’album In Waves, è già un grande successo nei dancefloor.

In Waves, il secondo album di Jamie xx, è stato rilasciato il 20 settembre 2024 via Young, e ha raggiunto il quinto posto nella classifica britannica, suscitando recensioni entusiastiche. NME lo ha definito “immacolato”, Clash lo ha proclamato “un capolavoro” e Rolling Stone UK ha parlato di “un album che raggiunge l’euforia pura”.

A nove anni dal suo debutto con In Colour, Jamie xx continua a innovare nella musica elettronica con il suo stile unico. I concerti presenteranno anche special guests come Honey Dijon e Joy Orbison.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, i concerti di Jamie xx si svolgeranno:

– Venerdì 11 luglio 2025 a Milano al Carroponte

– Sabato 12 luglio 2025 a Roma nel contesto del Roma Summer Fest, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Per seguirlo sui social, è disponibile il suo profilo Instagram: https://www.instagram.com/jamie___xx.