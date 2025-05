Jamie xx celebra ‘In Colour’: edizione limitata in arrivo

Dieci anni dopo la pubblicazione di “In Colour”, Jamie xx celebra l’anniversario con un’edizione limitata in picture disc, in uscita il 14 novembre 2025 per Young. Questo vinile, che riproduce l’iconica copertina dell’album, è pensato come oggetto da collezione e omaggio a uno dei dischi più significativi dell’elettronica degli anni 2010.

L’album, uscito per la prima volta il 29 maggio 2015, è stato acclamato dalla critica, con Pitchfork che lo ha descritto come “un viaggio tra memoria, euforia e introspezione” e Rolling Stone come un lavoro capace di “fondere magistralmente generi ed epoche”. Mixmag lo ha nominato miglior album dell’anno e NME lo ha definito “un capolavoro moderno”. Tra i brani più noti ci sono “Loud Places” (con Romy), “Gosh” e “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” (con Young Thug e Popcaan), che hanno saputo mantenere un equilibrio tra credibilità underground e popolarità.

In parallelo, Jamie xx ha rilasciato il suo nuovo album “In Waves”, debuttando al numero 5 della classifica UK e featuring artisti come Honey Dijon, Robyn e i membri degli xx, Romy e Oliver Sim.

Le celebrazioni per il decennale si concluderanno il 7 giugno a Londra con “LIDO”, festival curato dall’artista, che vedrà esibirsi nomi come Arca, Sampha e due set B2B esclusivi con Skrillex e DJ Harvey. Jamie xx sarà anche in Italia per due concerti: l’11 luglio al Kozel Carroponte di Milano e il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

