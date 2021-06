Poco prima dei racconti horror fatti da Britney Spears in tribunale, il New York Times ha pubblicato delle informazioni molto particolari sul padre, Jamie Spears. Secondo il noto quotidiano il tutore della cantante americana avrebbe venduto la casa di famiglia e adesso vivrebbe in un camper, posteggiato nel parcheggio di un magazzino che ha affittato e in cui tiene tutti i cimeli della figlia.

Fino a ieri questa notizia era soltanto un rumor, ma adesso ci sono le prove. Il Daily Mail ha pubblicato delle foto che ritraggono mr Spears in un capannone, con un camper a pochi metri. I fan della principessa del pop si sono subito accorti del grande cambiamento di Jamie, che in questi scatti è apparso molto cambiato, quasi irriconoscibile.

“Il padre di Britney Spears è stato visto uscire dal camper dove vive in Louisiana. – riporta il quotidiano britannico — James ‘Jamie’ Parnell Spears, 68 anni, è stato sorpreso mentre firmava documenti tra le campagne di Kentwood, dove Britney è cresciuta con la sua famiglia. Secondo il New York Times, Jamie Spears riceve da Britney uno stipendio di circa 16.000$ al mese più altri 2.000$ mensili per l’affitto di un ufficio. Adesso lui vive in una roulotte parcheggiata in un deposito alla periferia della piccola città”.

I problemi di salute di Jamie Spears.

Negli ultimi anni il padre di Britney è stato ricoverato più volte, una anche per la rottura del colon. La popstar, o chi le gestisce i social, nel 2019 aveva addirittura dichiarato che Jamie aveva rischiato di morire. Quindi anche a causa di questi problemi l’aspetto dell’uomo potrebbe essere notevolmente cambiato.