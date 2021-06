Britney Spears ieri in tribunale ha fatto un racconto agghiacciante, rivelando quello che subisce da parte del suo team e Jamie Spears da 13 anni. La cantante ha dichiarato che nessun membro della sua famiglia l’ha aiutata e per tutta risposta la sorella Jamie Lynn Spears ha chiuso i commenti di Instagram ed ha scritto che vuole la sua privacy (ricordiamo che era stata designata come erede della fortuna della popstar nel caso fosse morta).

Dopo le pesanti confessioni di Britney, gli avvocati di Jamie Spears sono corsi ai ripari con delle parole davvero poco credibili: “Riferiamo le parole del signor Jamie Spears. Lui è dispiaciuto di vedere sua figlia star male e soffrire così tanto. Il signor Spears ama davvero sua figlia e le manca molto. Spera di potersi ricongiungere con lei presto“.

Jamie ha davvero la faccia come il c….

Vivian’s statement was basically that Jamie loves his daughter and that he misses her very much. The emotional appeal isn’t going to work anymore. It’s clear what he did. #FreeBritney — Jesse C. (@ChamBreezey) June 23, 2021

#FreeBritney 💔

Breaks my heart that a father can coerce his own daughter to do forced labour. This is human trafficking. Fk you Jamie Spears. Britney deserved a better family. pic.twitter.com/6nDXfUVfne — B (@bhow777) June 24, 2021

Jamie Spears: “I’m sorry to see my daughter in pain” #FreeBritney pic.twitter.com/1owzQq4lQ6 — Scott Summers (@itsscottsummers) June 23, 2021

Jamie Spears si difende dalle accuse.

“La verità è che io facevo il suo bene e la voglio difendere da quelli con interessi egoistici. Amo mia figlia e mi manca molto. Quando un membro della famiglia ha bisogno di cure e di protezione speciali, le famiglie devono agire e stare unite. Le sono stato accanto negli ultimi 12 anni, per salvaguardarla e proteggerla. Posso dirvi che continuo ad amare Britney incondizionatamente. Ho e continuerò a avere amore incondizionato per lei e la proteggerò da coloro che hanno interessi egoistici e coloro che cercano di danneggiare lei o la mia famiglia. – ha dichiarato il padre di Britney Spears a dicembre 2020 – I nostri rapporti erano buoni fino ad agosto, quando è entrato in mezzo il suo avvocato. Comunque nulla di quello che ho fatto è stato contro il suo interesse”.

La difesa dell’avvocato del padre di Britney.

“Io capisco che ogni storia ha bisogno di un cattivo. Ma le persone stanno sbagliando in questo caso. Questa è la storia di un padre meraviglioso, leale, amorevole che ha salvato la vita di sua figlia, quando qualcuno si stava approfittando di lei. Jamie ha salvato la vita di Britney.

Nel 2020 Britney e suo papà si sono sentiti più volte. Durante il lockdown lei ha passato 2 settimane con tutta la famiglia in Louisiana. Britney e Jamie hanno passato molto tempo insieme, hanno giocato in giardino, la sera Jamie cucinava per tutta la famiglia e loro si godevano i pasti. Lei in quel periodo non ha mai detto al padre di starle lontano. Jamie Spears ama sua figlia e come in ogni famiglia i problemi di tanto in tanto possono arrivare. Ma queste due persone si amano, Britney sa bene che Jamie la ama e che lei può chiamarlo quando vuole”.