Tramite i suoi legali Jamie Spears ha fatto sapere di essere pronto a dimettersi dal ruolo di tutore di Britney. Ma prima di mollare, gli avvocati dell’uomo hanno lanciato l’ultimo attacco alla popstar tirando in ballo presunte dipendenze e problemi mentali.

“Jamie ha aiutato sua figlia in un momento in cui era in crisi. Lei era disperatamente bisognosa di aiuto dopo che soffriva mentalmente ed emotivamente ed era manipolata e in grosse difficoltà finanziarie. Il signor Spears è venuto in soccorso di sua figlia per proteggerla.

Se il pubblico conoscesse tutti i fatti della vita personale della signora Spears, non solo i suoi alti ma anche i suoi bassi, tutte le dipendenze e i problemi di salute mentale con cui ha lottato, loderebbero il signor Spears per il lavoro che ha svolto, non lo diffamerebbero. Ma il pubblico non conosce tutti i fatti, e non ha il diritto di saperlo, quindi nulla sarà reso pubblico”.