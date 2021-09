Jamie Spears ha preparato il trappolone a sua figlia? Secondo TMZ è così. Il noto portale americano è da sempre in contatto con il padre della principessa del pop e oggi alcune fonti vicine all’uomo hanno fatto delle rivelazioni interessanti. Pare infatti che mr Spears sia convinto che se il tribunale di Los Angeles davvero porrà fine alla conservatorship, sua figlia presto avrà un nuovo crollo e correrà a chiedergli aiuto. Il papà di Britney però non è così sicuro che il giudice chiuda la tutela, anzi, crede che sarà proprio lei a chiedere una perizia e che insieme ai medici lascerà le cose come stanno. In questo modo lui pensa che l’opinione pubblica lo vedrà come colui che ha cercato di liberare sua figlia, che però necessita di una guida.

Qualcuno dica a questo signore che anche se la tutela non verrà chiusa, lui presto non sarà più in grado di gestire la vita e le finanze di Britney. Molto probabilmente durante l’udienza del 29 settembre Jamie Spears verrà destituito dal ruolo di tutore. Se la co tutrice e la madre di Britney dicono che Jamie Spears non dovrebbe più prendere decisioni per la popstar un motivo ci sarà. Sono malate di mente anche loro due?

In un nuovo articolo, TMZ riporta che Jamie Spears abbia affermato che “sicuramente Britney ritornerà da lui nel momento del bisogno come ha fatto in passato.” Inutile rimarcare il fatto che sia sempre stato un bugiardo poco credibile. #FreeBritney pic.twitter.com/WQyFimzr0n — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) September 8, 2021

Jamie Spears, la ricostruzione di TMZ.