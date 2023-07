Jamie Lynn Spears scoppia a piangere e parla di Britney: “Ecco che rapporto c’è”

Dopo un anno di faide social con Britney, adesso Jamie Lynn Spears è tornata a parlare della sorella. Intervistata da Variety l’attrice americana è scoppiata a piangere e ha rivelato che spesso parla di Britney alla figlia maggiore, dicendole di essere fiera della zia (e noi ci crediamo).

“Che rapporto abbiamo io e lei adesso? Non ho altro che amore assoluto per ognuno dei membri della mia famiglia. Ho imparato qualcosa dall’anno scorso, sono stata così aperta e mi sono sentita come se a volte dovessi difendermi, non sento che ci sia nient’altro che devo dire. Devo solo lasciare tutto dov’è, perché quelle conversazioni dovevano essere personali. Tutto quello su cui posso concentrarmi ora sono le mie bambine, mio ​​marito e il lavoro che sto facendo.

L’ultimo anno è stato duro. Mi rende triste. [piange] Non voglio che mia figlia si senta così. Quindi devo dire che non permetterò assolutamente ai miei figli di stare così, specialmente alla mia figlia maggiore, che è stata molto colpita da tutto ciò, non le permetterò di sentirsi così nella sua vita. La mia forza sta nell’amore per i miei figli e nel voler essere sicura di non cedere a nient’altro che quello che so essere autentico e vero. È stato difficile, ma alla fine, guarda dove sono adesso.

Se parlo di Britney a Maddie? Sì, le dico: “Dovresti essere così orgogliosa. Guarda cosa ha fatto e realizzato tua zia. Veniamo da una piccola città, ma guarda che esempio di donne forte che hai. Hai qualcosa di cui essere orgogliosa e dovresti essere orgogliosa di questo’.

Se mi immagino in futuro sullo stesso palco di Britney? Non lo so. Adesso sono molto concentrata sui miei progetti e penso soltanto a quelli. Ho riportato sul piccolo schermo anche un personaggio che ha fatto parte della mia adolescenza e questo è bellissimo”.