Da quando Britney Spears ha dichiarato che suo padre e il suo team dovrebbero essere in carcere e che vorrebbe denunciare tutta la sua famiglia, i fan della cantante se la sono presa anche con Jamie Lynn Spears. La ragazza è sbottata ed ha anche pianto a secco e in questi giorni è tornata a parlare, facendo però una gaffe.

La sorella minore della popstar ha chiesto di essere lasciata in pace ed ha pubblicato un articolo dal titolo: “Jamie Lynn Spears è l’unico membro della famiglia di Britney a non essere sul suo libro paga“. Facendo così Jamie Lynn ci ha dato conferma che tutto il resto della famiglia Spears campa grazie alla principessa del pop! Saranno felici Jamie, Lynne e Bryan.

Are we really here to believe Jamie Lynn loves and supports her sister when she openly (not privately) stuck by loyally next to Jamie and Lou, all the time! So many photos of them having fun times, personal and professionally. Sue them all Britney #FreeBritney pic.twitter.com/EIZMCRI0j9

