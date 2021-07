Questo è sicuramente un periodo complicato per Britney Spears e sua sorella Jamie Lynn Spears. La star di Zoey 101 in una serie di storie Instagram ha detto di aver sempre sostenuto la sorella in privato, ma i fan della popstar di Circus non le hanno creduto. A gettare benzina sul fuoco è arrivata la popstar con due post al vetriolo per la sorella minore.

L’account ‘Jamie Lynn Spears fan’ ha pubblicato una presunta conversazione avuta in privato su Instagram con l’attrice. In questo messaggio Jamie Lynn dice di che la sorella non sta attraversando un periodo facile e che le cose peggioreranno, prima di migliorare e che per questo si affida al Signore.

“Sono andata a trovarla ieri e sta davvero passando un momento non facile. Andrà solo peggio prima di migliorare. Più cerco di aiutarla e più si arrabbia. Mi sento impotente e devo lasciare che ci pensi Dio ora. Per favore pregate”.

Se Britney è così arrabbiata un motivo dovrà pur esserci. Sono convinto che quando sarà totalmente libera di parlare scopriremo molto di più anche sul rapporto con la sorella.

Il presunto messaggio di Jamie Lynn Spears.

Jamie Lynn allegedly sent this DM to one of her fans where she plays victim 🤢 pic.twitter.com/qF0uueeNhG — jade! (@superjades) July 18, 2021

Jamie’s so desperate that she’s dm her fans!

Jamie Lynn: La fui ayer a ver y lo está pasando mal… irá a peor hasta que mejore. Quiero ayudar pero más se enfada y me siento impotente.Lo dejo en manos de Dios.Reza por favor Jamie está tan desesperada que le encia md a sus fans! pic.twitter.com/qmWcKmFrDv — starlets_royalty (@StarletsRoyalty) July 19, 2021