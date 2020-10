Jamie Lynn Spears, sorella minore di Britney Spears, è tornata a parlare di Zoey 101, la sitcom firmata Nickelodeon che l’ha resa celebre in tutto il mondo quando era giovanissima.

Dai tempi di quando vestiva i panni di Zoey Brooks ne è passata di acqua da sotto i ponti ed in questi ultimi decenni Jamie Lynn Spears ha recitato in altre serie televisive ed inciso (con scarso successo) un paio di singoli country.

Intervistata da Nylon – via CiakGeneration.it – la baby Spears ha spiegato come mai Zoey 101 è terminata dopo sole quattro stagioni smentendo categoricamente di aver lasciato lo show perché incinta. La sua gravidanza, infatti, l’avrebbe scoperta dopo ben sei mesi la fine delle registrazioni.

“Non sono rimasta incinta fino a circa sei mesi dopo da quando abbiamo finito di girare o qualcosa del genere. Ma alcuni episodi non sono stati mandati in onda. Credo che ci sia stata una conversazione con Nickelodeon del tipo: “Trasmetteremo questi episodi?”. Ma lo show ormai si era concluso e non ci sono state negoziazioni per altre stagioni. Eravamo troppo grandi. Ormai era fatta.