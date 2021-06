Da quando Britney Spears ha detto che vorrebbe denunciare la sua famiglia, molti fan hanno chiesto un commento a Jamie Lynn. La ragazza ha dichiarato che non avrebbe parlato pubblicamente per rispetto della sua privacy ed ha disabilitato i commenti dalle sue piattaforme social.

Oggi la protagonista di Zoey 101 ha cambiato idea ed ha dato vita ad un monologo che è un mix tra una fiction Ares e Intrighi e Passioni. Il tutto condito da un bel pianto a secco.

Il monologo della sorella di Britney.

“Mi prendo qualche minuto per chiarire alcune cose. Non l’ho fatto prima perché pensavo che mia sorella potesse parlare per sé stessa dicendo quello che aveva bisogno di dire pubblicamente. Quella era la cosa giusta da fare. Però adesso che lei ha parlato chiaramente e ha detto quello che pensava di dire, posso parlare. Da quando sono nata ho sempre amato e supportato mia sorella. Al di là tutte le cavolate lei è la mia sorella. Non mi importa se farà un bambino nel mezzo a nulla o se tornerà a dominare il mondo come ha sempre fatto. Perché non ho nulla da perdere o guadagnare in ogni caso. Questa situazione non mi cambia nulla. Io sono sua sorella, che è preoccupata per la sua felicità.

Forse non l’ho supportata pubblicamente con gli hashtag. Ma l’ho supportata molto prima che nascessero gli hashtag. Questi sono i veri fatti. Io al pubblico non devo nulla, perché mia sorella sa che io la amo e la supporto. Ricordate che io non sono la mia famiglia, sono Jamie Lynn e parlo per me stessa. Sono così fiera di lei perché ha usato la sua voce. Sono così fiera che abbia chiesto di cancellare tutto, io le avevo consigliato di farlo anni fa. Non in pubblico, ma in una conversazione privata. Fiera che abbia fatto questo passo. Qualsiasi cosa vorrà fare per essere felice io la supporterò al 100% perché amo e amerò sempre Britney”.

Jamie Lynn piange a secco, il filmato degno della Ares.

Il tutto condito dalla lacrime inesistenti che fa finta di asciugare. Se Britney ha detto “voglio portare in giudizio TUTTA la mia famiglia”, un motivo ci sarà. #FreeBritney — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 28, 2021

