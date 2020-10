Jamie Lynn Spears ha inciso una nuova versione di Follow Me e l’ha fatto per annunciare una reunion (e anche il reboot) di Zoey 101. Il pezzo è caruccio anche con un sound più attuale, ma il vero orrore è arrivato oggi con il video musicale. Nella clip c’è un bel minestrone di vecchi attori della serie, ma anche youtuber, make up guru e tiktoker come: Dixie D’Amelio, Noah Beck, JoJo Siwa, Loren Gray e Gigi Gorgeous e Sofia Reyes.

La sorella di Britney nella clip si atteggia a grande djiva (tesoro mica sei al Priscilla di Torre del Lago con Natasha Simonini!), mentre sullo sfondo tutti si comportano come se il tempo per loro fosse rimasto fermo al 2005. A parte il fatto che vedere dei 30enni che giocano e scherzano come se avessero 13/15 anni è imbarazzante, ma qualcuno li avvisi che i fan della serie adesso portano i figli a scuola.

La parte più brutta di tutto il video di Jamie Lynn sono gli effetti speciali, anche se la cosa potrebbe essere voluta, visto che secondo me è tutto un grande omaggio a quel capolavoro che è Friday di Rebecca Black.

The Zoey 101 music video is so embarrassing. Jamie Lynn wants to be Britney SOOOOOOOOOO bad! pic.twitter.com/x0EphGgzu4 — Britney Fan (@BritneyHiatus) October 28, 2020