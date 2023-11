Jamie Lynn in tv si vendica di Britney: “Una cosa imbarazzante… riguarda l’Aguilera”

Dopo essere stata eliminata da Dancing With the Stars un mese fa, Jamie Lynn Spears in questi giorni è tornata in tv ed ha preso parte al reality inglese I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! I media britannici hanno subito rivelato che la protagonista di Zoey 101 non avrebbe potuto parlare della sorella maggiore: “Non stupitevi se non nominerà Britney. La popstar infatti l’ha diffidata dal farlo. Quindi non sentiremo nessun retroscena scottante su sua sorella. Non scopriremo nulla in più sulla vita della superstar americana“.

Ma…



Jamie Lynn e la vendetta in tv: “Vi racconto una storia imbarazzante su mia sorella”.

Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality, Jamie Lynn ha raccontato un’aneddoto su Britney. L’attrice ha ricordato di quando ai Grammy 1999 Britney Spears ha perso contro Christina Aguilera nella categoria New Artist. Stando alla versione di Jamie Lynn, Britney era a pezzi dopo aver scoperto di aver perso quel premio.

“Volete sapere una storia davvero imbarazzante? Riguarda mia sorella! Britney era al suo primo Grammy e c’era anche Christina. Chiaramente Britney era la star più grande del momento. A casa eravamo tutti a seguire l’evento convinti che avrebbe vinto, in casa c’erano anche le telecamere di MTV. Tutto era fatto, la vittoria era quasi scontata e invece ha perso! Ero così piccola, avrò avuto sette o otto anni, ma ricordo benissimo quello che è successo. E ha vinto Christina! Lei è fantastica ed ha così tanto talento Britney era davvero devastata perché la sua vita in quel periodo era dedicata alla vittoria di quel premio. Ci teneva molto. Diceva cose come, ‘Non voglio più andare ai Grammy’. Ricordo che a aveva il cuore spezzato per questa storia. Sono passati così tanti anni però ricordo bene tutto”.

