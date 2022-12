Jamie, il padre di Britney si sfoga: “Lei era al verde, forse sarebbe morta senza la tutela”

Da più di un anno Britney Spears è una donna libera e in tribunale e sui social ha detto chiaramente che i suoi familiari dovrebbero stare in carcere per quello che le hanno fatto passare. La principessa del pop ha accusato principalmente il padre Jamie Spears, colpevole secondo lei di averla resa una schiava. Adesso l’uomo ha rotto il silenzio e in un’intervista rilasciata al The Sun ha dichiarato che senza la tutela Britney forse non sarebbe viva.

*SERIOUS* Audio of Britney Spears’s testimony at the conservatorship hearing. Britney describes how her father took advantage of her, adding she never had days off, likening the work to sex trafficking. She adds that she is depressed from this situation. pic.twitter.com/o44YnqxSyO

