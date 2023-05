Jamie Foxx ricoverato, l'attore rompe il silenzio: come sta

“Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento benedetto”. Così Jamie Foxx, con un post su Instagram, rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Tre settimane fa, sempre via social, la figlia Corinne aveva fatto sapere che suo padre aveva avuto una “complicazione medica”. E aveva aggiunto che “fortunatamente, grazie a un’azione rapida e a un’ottima assistenza, è già sulla via della guarigione”.

L’attore premio Oscar è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane a causa di una recente “complicazione medica”. Molti i colleghi, da Vin Diesel a Jeremy Renner, che hanno inviato il loro sostegno a Jamie Foxx. “Vi mando forza e amore”, ha scritto Renner, che si sta riprendendo dopo un incidente con lo spazzaneve. Emoji a forma di preghiera Per Vin Diesel, per l’attrice di Friends Courteney Cox e per il cantante John Legend. Mentre Mary J. Blige ha scritto: “Ti amo Jamie”.