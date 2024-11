James Van Der Beek di Dawson’s Creek ha il cancro: “La diagnosi”

In un’intervista esclusiva a People Magazine, James Van Der Beek ha rivelato di essere affetto da cancro al colon retto. L’attore, noto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”, ha spiegato che sta affrontando questa diagnosi in modo privato, ricevendo supporto dalla sua famiglia. Nonostante la situazione, Van Der Beek ha deciso di continuare a lavorare; infatti, apparirà in un episodio della serie “Walker” e ha recentemente recitato nel film “Sidelined: The QB and Me”, in uscita il 29 novembre. Ha dichiarato: “Ho un cancro al colon-retto. Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia. Adesso voglio essere ottimista per affrontare questa battaglia. Sto lavorando, anche se farò tutte le cure necessarie”.

Van Der Beek ha anche parlato della possibilità di far vedere “Dawson’s Creek” ai suoi figli, rivelando che sono ancora troppo piccoli per vedere la serie. Sua figlia di dodici anni guarda “Una mamma per amica” con sua moglie, e James non guarda “Dawson’s Creek” da tempo. Ha affermato di dover rivedere la serie per capire a che età mostrarla ai suoi bambini, che hanno tra 1 e 12 anni. Alcuni dei suoi figli sanno già della sua fama dovuta al telefilm e hanno visto alcune scene o immagini. Ad esempio, il suo figlio maggiore ha persino inviato una gif dal finale della terza stagione.

Riguardo a un possibile reboot della serie, Van Der Beek ha espresso dubbi. Ha commentato che sarebbe difficile realizzarlo, poiché “Dawson’s Creek” era uno spettacolo con un tono e un momento molto specifici. Ha elogiato il creatore Kevin Williamson, definendolo uno scrittore brillante capace di mettere in scena una storia che ha toccato molte persone. Ha concluso affermando che attualmente non ci sono piani in corso per un reboot e che non crede che ci sia un reale interesse a riguardo.