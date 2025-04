James Senese: Ricovero d’urgenza a Napoli, preoccupazione per il musicista del Neapolitan Power

James Senese, icona del neapolitan power, ha avuto un malore nella notte tra il 22 e il 23 aprile, necessitando di un intervento d’urgenza per un’ernia strozzata all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L’operazione è riuscita e l’artista rimarrà in ospedale sotto osservazione per alcuni giorni. Senese ha immediatamente rassicurato i fan tramite i social, definendo l’operazione come “di routine” e promettendo che tornerà presto in tour. Ha ricevuto numerosi messaggi di affetto dai suoi sostenitori, a cui ha risposto esprimendo gratitudine per la solidarietà ricevuta.

Inoltre, il 2 maggio uscirà il suo nuovo album intitolato “Chesta nunn’è a terra mia,” un lavoro di inediti che segna il ventiduesimo della sua carriera. In concomitanza con il lancio del disco, partirà anche il suo tour di presentazione, che celebrerà non solo la nuova musica ma anche i suoi 80 anni, compiuti il 6 gennaio. Il primo concerto si terrà il 10 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con altre date in città come Bologna, Milano, Teramo e San Giovanni Rotondo.

James Senese, nato Gaetano a Napoli nel 1945, è un musicista, sassofonista e compositore noto a livello internazionale. La sua musica abbraccia generi come jazz, rock, soul e funky. Negli anni ’60 e ’70, è stato uno dei fondatori del movimento Neapolitan power e ha collaborato con artisti di prestigio come Gil Evans e Bob Marley.