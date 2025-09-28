James Senese in ospedale, il neapolitan sound preoccupa

Il mondo della musica italiana è in trepidazione per le gravi condizioni di salute di un grande artista. Un famoso musicista è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, richiedendo un’immediata terapia intensiva. Le sue opere hanno segnato la storia musicale del Paese, fondendo jazz, rock e sonorità tipiche di Napoli, diventando un simbolo del neapolitan sound.

L’emergenza si è verificata mercoledì, quando un peggioramento drastico delle sue condizioni ha costretto i familiari a portarlo in ospedale. Attualmente, la prognosi è riservata, e la musica italiana si stringe attorno a lui. Il bollettino medico indica un’infezione polmonare severa, comune ma potenzialmente rischiosa per un paziente anziano e già affetto da complicazioni.

L’artista, trasportato all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, è stato diagnosticato con polmonite e necessita di ricovero in rianimazione, con condizioni critiche. Negli ultimi mesi, ha già affrontato diverse difficoltà, inclusi un intervento chirurgico per un’ernia strozzata, che lo aveva obbligato a sospendere le prove per un tour. Tuttavia, non ha smesso di condividere la sua musica con i fan.

L’artista in questione è James Senese, un sassofonista napoletano che ha recentemente compiuto 80 anni. Originario di un’unione tra una giovane napoletana e un militare statunitense, è considerato uno dei pionieri del neapolitan sound. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta con i leggendari Showmen, è proseguita con Napoli Centrale e importanti collaborazioni, in particolare con Pino Daniele. Oggi, il mondo della musica attende con speranza il suo recupero.