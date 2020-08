James Hetflield ha rivelato qual è l’album che preferisce in assoluto dei Metallica: si tratta di Ride the Lightning.

I Metallica sono un tale colosso del rock and roll che è difficile scegliere un solo album o un solo loro brano da inserire nei preferiti. La band – infatti, offre una discografia significativa, dalla quale è difficile estrapolare canzoni e lavori discografici specifici. James Hetfield, però, ha voluto compiere tale impresa e, in una intervista rilasciata a Newsweek, ha rivelato l’album che ama in particolare della carriera della sua band.

Metallica: ecco l’album preferito della band di James Hetfield

Il frontman dei Metallica – James Hetfield – ha rivelato, in un’intervista di Newsweek, quale album della band preferisce in assoluto. Ecco cosa ha rivelato in merito:

“Mi piace molto Ride the Lightning […], non c’era nessun manager che ci dicesse “Stai lontano da questo studio” [ride, ndr]. Ci siamo davvero integrati e siamo stati bravi con i suoni, aiutare con le idee e tutto il resto.”

Ha anche parlato di alcune delle sue influenze come chitarrista. Ha detto:

“Come ho già detto, mi piacerebbe suonare anche la batteria [ride, ndr], sai? Quello che faccio è suonare la batteria alla chitarra. Sono molto ritmato e ovviamente sono un chitarrista ritmico, quindi ci sono alcuni grandi chitarristi ritmici come Malcolm Young degli AC/DC ovviamente, Rudolf Schenker degli Scorpions e direi Johnny Ramone“.

Il video di Fight Fire With Fire:

Metallica: le canzoni preferite di James Hetfield

Oltre a dichiarare l’album preferito in assoluto della carriera dei Metallica, il frontman ha anche rivelato quali sono le sue canzoni favorite di altri artisti che lui apprezza particolarmente.

Ecco la lista dei brani:

Shellshock – Tank

The Highway Man – Johnny Cash

Gloomy Sunday – Pallbearer

Surfer Girl – Bill Frisell

Mad World – Gary Jules

Indian Reservation – Paul Revere and The Raiders

Fertile Green – High on Fire

Lahja – Oranssi Pazuzu

From The Pinnacle to the Pit – Ghost

Jeweler’s Daughter – Carousel

Eyes on Fire – Blue Foundation

Who You Can Trust – Ivy Levan

Die Hard – Venom

Multi-Love – Unknown Mortal Orchestra

Dear Father – Colin Hay

Volcanic – Death Angel

Ha selezionato alcune band thrash come Venom e Dark Angel, oltre ad alcune del metal più moderne come Pallbearer e Ghost B.C. Hetfield mostra che è metal fino al midollo.