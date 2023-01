James Charles, spuntano online presunte chat in cui cerca di adescare dei ragazzi etero

Sono ormai passati quattro anni da quando James Charles venne accusato di “minacciare di rovinare ragazzi etero” qualora si fossero rifiutati di andare a letto con lui.

Fra le principali accusatrici che gli avevano puntato il dito contro c’erano la cantante Zara Larrson e la makeup artist Tati Westbrook. Entrambe avevano lamentato uno scambio di messaggi inopportuno e invadente fra lui e i loro fidanzati. Zara Larsson aveva proprio confermato che James Charles ci aveva provato spudoratamente con il suo fidanzato “inviandogli diversi messaggi privati nonostante sapesse fosse dannatamente etero”.

Un giornalista di TMZ ha infatti pubblicato quella che si presume essere una chat privata fra James Charles e un ragazzo etero. Si tratta di una chat Instagram ‘bomba’ di quelle che scompaiono dopo averle lette. Fra i messaggi si legge anche di presunti “benefit” nell’essere fidanzati con lui. Al rifiuto il makeup artist gli avrebbe addirittura inviato due foto inopportune e non richieste.

SHOCK LEAK 1/7: James Charles is back at flirting and making straight men uncomfortable. The alleged screenshots reveal the “benefits” of being his bf. In one text, James says “it’s a really LUCRATIVE role”. James used Instagram’s vanish mode to attempt to prevent a leak. pic.twitter.com/FeNryFiLF4

— Tommy Gabriel (@itstommygabriel) January 6, 2023