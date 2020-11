James Charles, il makeup artist americano che lo scorso anno ha perso 3 milioni di follower a causa di uno scandalo, si è fidanzato con il rapper Lil Nas X?

Il gossip è esploso in queste settimane quando i due hanno iniziato a flirtare un po’ sui social, ma la risposta non sarebbe affermativa: James Charles e Lil Nas X (quest’ultimo già visto su Biccy durante la serata di Halloween) amano provocarsi a vicenda, ma sarebbero solo amici.

A svelarlo è stato proprio il makeup artist su YouTube, durante un video di trucco con il rapper.

“Qualche mese fa hai dichiarato di essere gay. E’ stato un momento molto esaltante. Io ero molto eccitato e orgoglioso di te. Mi sento come se una gran parte di internet ti sia venuta dietro e ti abbia sostenuto. E’ stata una cosa fantastica per il paese, il pop e per la comunità musicale in generale. Ricordo ancora quando mi sono congratulato twittando: “Oh mio Dio, congratulazioni!” e le persone hanno pensato tipo: “Tanto non ti sc*perà”.”