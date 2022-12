James Cameron su Titanic: perché Jack è morto e se poteva salvarsi sulla zattera

Quasi tutti dopo aver visto Titanic ci siamo domandati: “Ma Rose e Jack non potevano stare insieme sulla zattera e salvarsi entrambi?“. James Cameron pare sia stufo di sentirsi ripetere le stesse domande dai fan del film del 1997 e per questo ha condotto uno studio con degli esperti di ipotermia, così da capire se quel pezzo di legno poteva sostenere il peso di due persone. Queste prove sono state registrate e andranno in onda a febbraio in uno speciale sul Titanic.

L’uscita dello speciale di febbraio coincide con un restauro in 4K del celebre film, che dovrebbe uscire nelle sale nel fine settimana di San Valentino.



James Cameron says he conducted a “scientific study” that proves two people couldn’t have survived on the floating door at the end of ‘Titanic’:

“We have done a scientific study to put this whole thing to rest and drive a stake through its heart once and for all.” pic.twitter.com/P69AtfzDtX

