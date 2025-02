JAMES BLAKE: Concerto Imperdibile a Torino il 2 Luglio – Info e Biglietti

Il 2 luglio 2025, James Blake, artista innovativo della musica contemporanea, terrà un concerto a Torino, presso le OGR Torino. Questo evento rappresenta l’unica data italiana del suo tour e presenterà il nuovo spettacolo “Piano Solo”, un’esperienza intima che mette in evidenza la profondità della sua voce e la raffinatezza delle sue composizioni. Blake ha ridefinito i confini tra elettronica, soul e cantautorato, guadagnandosi un posto di rilievo nella scena musicale con una carriera ricca di successi e collaborazioni illustri.

Il concerto “Piano Solo” offrirà un viaggio attraverso il suo repertorio, arricchito da arrangiamenti inediti e momenti di pura emozione, permettendo al pubblico di apprezzare la sua sensibilità artistica in una dimensione più intima. L’evento avrà luogo alle 21:30 nella Sala Fucine delle OGR Torino, un hub dedicato all’innovazione e alla cultura musicale contemporanea.

I dettagli per l’acquisto dei biglietti sono disponibili online, per garantire l’accesso a questa serata unica con uno dei più importanti esponenti della musica attuale. La data e il luogo promettono un’esperienza memorabile, ideale per i fan di Blake e per coloro che desiderano scoprire la sua musica in un contesto speciale e raccolto.