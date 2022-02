Lo scorso dicembre i Jalisse si sono lamentati su Facebook per essere stati scartati da Sanremo per 25 anni di fila. Il famoso duo ha anche parlato di presunti ostacoli messi dagli addetti ai lavori sul loro cammino. Ieri a Verissimo i due musicisti hanno confermato che subito dopo la loro vittoria sanremese nel 1997, ci sono state situazioni strane e alcune misteriose contestazioni.

Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca a tanti non è andata giù. Anche perché subito dopo siamo stati contestati in molte situazioni. Quindi il trionfo a Sanremo non ha fatto piacere a qualcuno. Però io dico, c’è posto per tutti, quindi ogni tanto sarebbe stato carino invitarci, almeno una volta. In più di due decadi nulla, nemmeno un’ospitata. Quest’anno hanno scelto 25 cantanti, hanno fatto delle scelte ponderate. Saremmo disposti anche ad arrivare ultimi, tanto primi ci siamo giù stati negli anni novanta”.

“Sono 25 anni che proviamo a tornare a Sanremo e ci hanno sempre detto di no. Noi abbiamo sempre realizzato canzoni e anche tante collaborazioni, quindi non abbiamo una risposta a questi no. Stiamo cercando di capire il perché. Sono 25 anni e sono tanti direi. Ci siamo detti che qualche volta poteva non essere piaciuta la canzone.

“Tornano a parlare di noi per gossip, ma noi facciamo musica. La musica è un lavoro e facciamo musica sul serio. Se abbiamo fatto qualcosa di male per non essere richiamati? Qualche errore l’abbiamo compiuto forse, magari nel non dire della nostra storia all’inizio. Però noi subito dopo Sanremo abbiamo ricevuto un attacco forte contro. Nel 98 già i giornali dicevano ‘Sanremo vuole dimenticare i Jalisse’. In ogni caso non ci siamo fatti buttare giù, io somno andato anche a lavorare in una pizzeria per sostenere la mia famiglia. Però ho loro, abbiamo creato un castello, con delle figlie, un bel nucleo e nessuno può ferirci sul serio nel nostro mondo.

Se abbiamo pensato di dire addio alla musica? Forse quando ho lavorato in pizzeria, poi no. Anche grazie al quarto posto all’Eurovision abbiamo aperto un percorso con l’estero, ad esempio abbiamo fatto un tour in Kazakistan”.