Jalisse in crisi? Vladimir Luxuria parla di divorzio

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, noti ai più come i Jalisse, sono attualmente nel cast de L’Isola dei Famosi, ma – stando a quanto dichiarato da Vladimir Luxuria – il loro amore sbandierato in Honduras potrebbe essere un bluff.

L’opinionista, infatti, fra le pagine di Novella 2000 ha sentenziato: “Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia“.

DIVORZIO?



Fabio Ricci e Alessandra Drusian si sono incontrati per la prima volta nel 1990 e nel 1994, ispirandosi al nome di Jaleesa della serie televisiva Tutti Al College, fanno nascere i Jalisse. L’anno successivo partecipano a Sanremo Giovani con il brano Vivo. Nel 1996 il debutto al Festival di Sanremo con il brano Liberami, mentre nel 1997 il trionfo con Fiumi Di Parole. Da allora hanno visto il Teatro Ariston solo dal divano di casa.

Jalisse, nel 2019 in tv per il rinnovo dei voti nuziali

I due si sono sposati nel 1999 e dalla loro unione sono nate due figlie, Angelica (classe 2000) e Aurora (classe 2007). Nel 2019, vent’anni dopo, i Jalisse hanno rinnovato i loro voti nuziali in televisione grazie a Caterina Balivo.

“Io e Alessandra stiamo insieme dal 1992, ma ci siamo conosciuti nel 1990. Quando il mio discografico mi ha chiesto di scrivere delle canzoni per lei ho accettato, ma lei – dopo aver vinto il talent Gran Premio di Pippo Baudo – decise di tornare a casa a finire gli studi e non ci siamo più visti. Ci siamo rivisti, come detto, due anni dopo nel 1992. Il nostro amore è scoppiato il 6 gennaio del 1992″.



I due cantanti sono in crisi? Niente lascerebbe intendere ciò, anche a Tv Sorrisi & Canzoni la Drusian – prima di partire – ha dichiarato: “Perché partecipiamo insieme? Perché da quando ci siamo incontrati abbiamo vissuto tutte le esperienze in coppia. Ognuno con la propria personalità, dandoci forza e coraggio“.