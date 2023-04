Jakub Jankto: “Ci sono altri calciatori gay, mi sono arrivati dei messaggi”

Lo scorso febbraio Jakub Jankto ha deciso di fare coming out e ha dichiarato di essere gay: “Sono Jakub Jankto, sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Sono omosessuale e non voglio più mentire a nessuno“.

Jakub Jankto: “Ci sono altri calciatori gay, spero che il mio esempio li aiuti”.

Il calciatore dello Sparta Praga (ex giocatore di Udinese e Sampdoria) in questi giorni è tornato a parlare del suo coming out. In un’intervista rilasciata a Sky TG 24 Jakub ha dichiarato che spera che il suo gesto possa essere da esempio per gli altri calciatori gay.

#31marzo #LiveInNapoli A A Live In Napoli, il racconto di Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Getafe ed ex dell’Udinese, che parla per la prima volta dopo il coming out pubblico del mese scorso pic.twitter.com/GSKGFB1oMH — Sky tg24 (@SkyTG24) March 31, 2023