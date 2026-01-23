Jakub Bakkour fa il giro del mondo con Hudson Williams

Un video che vede protagonista Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sta facendo il giro del mondo in queste ore. Il filmato lo ritrae vicino all’attore protagonista Hudson Williams, noto per la serie TV Heated Rivalry disponibile su Prime Video.

Il video è stato girato durante la Fashion Week di Milano, dove Jakub sta lavorando in questi giorni dedicati alla moda maschile. Dopo le sfilate, c’è spazio anche per le feste, e una di queste ha visto tra i protagonisti proprio Bakkour. Nel video, Jakub balla a petto nudo, senza maglietta, e vicino a lui c’è Hudson Williams.

Il video sembra dimostrare che Hudson sia rimasto colpito dall’esibizione a petto nudo di Jakub. I fan della serie TV hanno iniziato a condividere il filmato, facendolo diventare virale in tutto il mondo. Alcuni fan di Hudson sognano di vederlo ufficializzare una love story con il suo collega Connor Storrie, e alcuni di loro stanno attaccando Jakub, credendo che possa inserirsi tra Hudson e Storrie.

Jakub ha recentemente lasciato la corte di Sara Gaudenzi, e la tronista si ritrova in una posizione scomoda. Le anticipazioni della più recente registrazione segnalano che Sara ha dato un ultimatum: se non scenderanno altri corteggiatori dovrà abbandonare il Trono. I telespettatori erano convinti che la sua scelta sarebbe ricaduta su Jakub o su Marco, ma con i due ragazzi che hanno deciso di andare via, tutto riparte da zero per la Gaudenzi.