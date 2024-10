Jake Shears cita Grindr e rivela cosa ne pensa

Grindr è un’applicazione popolare che facilita gli incontri tra uomini e viene utilizzata anche da molti vip. Recentemente, sia Troye Sivan che Jake Shears, ex frontman degli Scissor Sisters, ne hanno parlato. In un episodio del podcast “All Out with Jon Dean”, Jake Shears ha condiviso le sue osservazioni sulla cultura degli incontri a Londra, notando che qui non sembra esserci molta interazione tra ragazzi, anche in ambienti come le palestre. A differenza di altre città come New York e Los Angeles, dove le persone tendono a riconoscersi e a socializzare di più, a Londra sembra mancare questa tendenza al flirt e alla conoscenza reciproca.

Shears ha anche accennato alla sua esperienza con Grindr, rivelando di non essere particolarmente abile nell’uso delle app, che per lui non funzionano molto bene. Ha riscontrato difficoltà nell’incontrare nuovi ragazzi, sottolineando che i bar gay, che una volta erano luoghi di ritrovo e socializzazione, sono scomparsi, contribuendo a una perdita di quelle dinamiche sociali che caratterizzavano la vita notturna.

Inoltre, la popolarità di Shears rappresenta un ulteriore ostacolo nei suoi tentativi di incontri. A suo avviso, il suo status di celebrità riduce il mistero attorno alla sua persona, un aspetto che considera sexy. Se da un lato un ragazzo di 24 anni potrebbe non sapere chi è, i ragazzi più grandi di solito sanno chi è lui, il che elimina un certo grado di mistero che potrebbe rendere un incontro più intrigante. Di fronte a questi elementi, a 46 anni, Shears si trova attualmente single.

In sintesi, Jake Shears esprime sentimenti di nostalgia per un’epoca in cui la cultura degli incontri era più vivace e accessibile, e riflette su come le app e la sua celebrità abbiano cambiato le dinamiche di socializzazione nella sua vita. Con la perdita dei bar gay e la carenza di flirt a Londra, nonostante l’intento di connettersi con altri, Shears sembra avere dei limiti nel trovare potenziali partner.https://www.youtube.com/watch?v=DGXzF8Tjrc8