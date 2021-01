Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono conosciuti sul set de La Casa Di Carta e nel 2018 tra loro è scoppiato l’amore mentre stavano lavorando ad Elite. I due attori hanno ufficializzato la loro storia nel novembre del 2018 attraverso i loro profili instagram, attirando così orde di shipper. Da settimane circolavano rumor su una presunta crisi tra Jaime e Maria e adesso arriva la notizia della rottura. Le due star di Elite si sono defollowate dai social ed hanno rimosso quasi ogni traccia del loro legame (le foto e i like cancellati li trovo davvero una poracciata cosmica).



Una fonte ha confermato ad un magazine spagnolo la fine della storia tra Jaime Lorente e Maria Pedraza ed aggiunto che la relazione sarebbe finita da 3 settimane. Pare che l’attrice abbia lasciato la casa dove viveva da tempo con il compagno. Ovviamente i due non hanno ancora parlato e quindi non sappiamo i motivi della fine del loro amore.

#Elite and #MoneyHeist stars Maria Pedraza and Jaime Lorente have split after dating for more than 2 years. pic.twitter.com/7Uy2lsmJUJ

— Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2021