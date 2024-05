Jader e Jacopo: i fratelli di Holden gli fanno una sorpresa ad Amici

Holder è uno dei finalisti della 23esima edizione di Amici e nel quotidiano di oggi gli è stata fatta una sorpresa: un videomessaggio da parte del fratello Jacopo e un incontro inaspettato con l’altro suo fratello Jader. Considerando che il cantante all’anagrafe si chiama Joseph è facile intuire come i genitori abbiano optato per chiamare i figli tutti con la stessa iniziale, un po’ come fatto da Orietta Berti e il marito Osvaldo.



Holden, chiamato in studio, ha prima ricevuto una lettera parlata da parte di Jacopo:

“La musica è il tuo modo di parlare col mondo e per fortuna hai avuto la possibilità di parlarci col mondo. Secondo noi il passo più grande che hai fatto è stato quello di abbattere il muro delle diffidenze, permettendo alle persone di poterti voler bene per come sei. Hai avuto il coraggio di lasciarti guardare per come ti conosciamo noi, con la tua sincerità, il tuo carattere, il tuo essere una persona buona; scoprendo che ci sono tantissime persone che ti vogliono bene, sono ispirate da te e ti supportano. La musica è il tuo modo di parlare col mondo. Scrivi la tua storia col sorriso sulle labbra, perché te lo meriti. Hai superato le tue paure e i tuoi limiti, arrivando fino in fondo al tuo percorso ad Amici. Siamo tutti fieri di te, sei anche diventato un meme e ce ne sono alcuni che fanno spaccare! Spacca tutto! Ti vogliamo bene!

E successivamente ha incontrato Jader. “Non so bene cosa dire, siamo sempre stati noi tre, tutti e tre facciamo musica, facciamo un po’ tutto insieme, in qualche modo siamo tutti e tre uguali“.

Nel dubbio, molto bellini i fratelli di Holden………