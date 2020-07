Una relazione iniziata quattro anni fa, in un tempo in cui il matrimonio sembrava finito per sempre, e ormai conclusa. Questa la confessione di Jada Pinkett al marito Will Smith durante il ‘Red Table Talk’ condotto dall’attrice su Facebook. Una confessione arrivata dopo le parole del rapper August Alsina, che in una recente intervista aveva ammesso di aver avuto in passato una storia con Jada Pinkett, con tanto di “benedizione” ai due di Will Smith. L’intervista all’artista aveva quindi scatenato l’ipotesi che il matrimonio fra i due attori – insieme dal 1997 – fosse un matrimonio ‘aperto’.

Fonte