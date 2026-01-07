Jacques Charmelot parla di guerra e Europa

Jacques Charmelot, un noto inviato e autore del libro “La guerra è merda”, è sposato con la giornalista Lilli Gruber dal 2000. Charmelot ricorda di essere stato preso per spia in Iran e Libano e afferma che i conflitti sono sempre negativi e che l’Europa è fragile e divisa. Ha vissuto in diverse parti del mondo, lavorando come corrispondente di guerra per l’Agence France-Presse, e ha assistito a vari conflitti, tra cui quelli in Ciad, Iran, Libano e Iraq.

Il suo primo contatto con la guerra risale al 1983, quando partecipò a una missione in Ciad con i soldati francesi. In quell’occasione, visitò un ospedale costruito su una fossa settica senza sistema di evacuazione dei rifiuti, descrivendolo come una “montagna di escrementi” che lo colpì profondamente. Questa esperienza lo ha portato a scrivere il suo libro, in cui esprime la sua opinione secondo cui la guerra è un fenomeno negativo e devastante.

Charmelot è anche noto per la sua vita personale, avendo sposato Lilli Gruber nel 2000. I due si sono conosciuti nel 1991, durante il conflitto iracheno, e hanno deciso di non avere figli a causa della loro vita lavorativa itinerante e pericolosa. Oggi, lui vive a Roma con la moglie e ha scelto di mettere in primo piano le vittime delle guerre, piuttosto che la sua stessa vita come giornalista.