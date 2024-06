Jacqueline Luna Di Giacomo, da quando ha annunciato di essere incinta di Ultimo, è diventata l’argomento della settimana.

I due, come sappiamo, si sono conosciuti nel 2020 ma già l’anno prima lei – come una qualsiasi fan – andava ai suoi concerti e gli commentava i post su Instagram. “Io sono follemente innamorata di te“, gli ha scritto nel 2019. Commenti e storie che ora sono tornati di nuovo virali perché la Di Giacomo è diventata la dimostrazione che i sogni a volte si realizzano e il proprio idolo di cui sei innamorata a volte può ricambiare il sentimento.

e chi glielo dice alla jacqueline di 5 anni che fa era andata al concerto del suo cantante preferito e dopo cinque anni quello stesso cantante è il padre del bambino che porta in grembo? pic.twitter.com/7kxc8Hp13t — chiara diventa zia 🩵 (@GiofreChiara) June 25, 2024

jacqueline luna di giacomo è la dimostrazione di chi ce l’ha fatta.

da fan di niccolò a madre di suo figlio, chi come lei.#UltimoStadi2024 pic.twitter.com/gzYMIKYRQD — ele ☔️ (@bluesuol) June 24, 2024

Quando Ultimo si è innamorato di Jacqueline le ha dedicato pure una canzone, Quel Filo Che Ci Unisce, che lei ha così raccontato: “Come l’ho scoperto? Aveva portato una scatola rossa con dentro una chiavetta usb e una lettera scritta a mano. E quello che poi ho scoperto era che quella lettera in realtà era il testo di una canzone scritta a mano. Quella canzone era il testo di Quel Filo Che Ci Unisce. E nella chiavetta usb c’era la traccia registrata“.



Jacqueline: quando andava ai concerti di Ultimo da fan e quel vestito con cui ha annunciato di essere incinta che i fan già conoscevano

Come da titolo, i fan di Ultimo si sono ossessionati anche dal vestito che Jacqueline ha indossato durante l’ultima data del tour, quando è salita sul palco per annunciare al mondo di essere incinta. Un vestito con un cielo disegnato che in realtà la ragazza aveva già nel proprio armadio e aveva già sfoggiato sui social nel 2022.