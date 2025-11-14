Jacqueline e Ultimo, crisi o riavvicinamento a New York?

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono al centro di voci riguardo a una possibile rottura della loro relazione. I due, genitori del piccolo Enea da un anno, non dimostrano affiatamento sui social e non hanno commentato le speculazioni sulla crisi. Tuttavia, recenti sviluppi da New York danno qualche speranza ai fan. Ultimo ha raggiunto la città americana, e anche Jacqueline è arrivata nel frattempo.

Non può essere una coincidenza che entrambi si trovino a New York nello stesso periodo, suggerendo un possibile riavvicinamento. Si ipotizza che siano insieme per il loro figlio Enea, ma non è chiaro se come coppia o solo come genitori. Secondo Deianira Marzano, esperta di gossip, una fonte ha riferito che durante il volo, Jacqueline ha raccontato a delle ragazze che stava per riunirsi con il compagno.

Ci sono però interrogativi che rimangono aperti. Perché non si mostrano insieme pubblicamente? E perché nessuno dei due ha smentito le voci di crisi? Se non ci fosse alcun problema, basterebbe una foto o un breve messaggio per chiarire la situazione. Invece, da tempo non si vedono post romantici come in passato. Entrambi continuano a essere attivi sui social, ma sul fronte della loro relazione regna il silenzio.